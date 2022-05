Ces commerçants qui choisissent de ne pas augmenter leurs prix

S'il y a un prix que les clients de la chaîne de boulangerie "Ange" en Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône) connaissent par cœur, c'est bien celui de la baguette. Depuis des années, c'est 1 euro, pas plus. Et l'enseigne a déjà prévenu : ça ne bougera pas dans les prochains mois. Le coût des matières premières s'est pourtant envolé ces dernières semaines. Le blé est passé de 200 à 400 euros la tonne. Alors comment maintenir un prix si bas pour al baguette ? Le directeur François Bultel a fait ses calculs et s'y retrouve en répercutant ces hausses sur d'autres produits. Et il n'est pas le seul à vouloir bloquer ses tarifs. Dans le bistrot parisien, "Aire Ona", le café est à 1,30 euro, et ça ne changera pas. Certes, le gérant Flavien Bellocq l'avait augmenté de 10 centimes en janvier. Mais cette fois, pas question de revoir son prix même si les grains lui coûtent 20% plus cher. Chez "Autoplan services" aussi, entretenir et réparer sa voiture dans ce garage ne coûtera pas un centime de plus. Pas de changement par exemple pour la vidange qui reste à 130 euros malgré la hausse du prix de l'huile. En quelques mois, le fût est passé de 200 à 230 euros. Le directeur Elisen Dias rogne sur les marges de l'entreprise quitte à repousser certains investissements. Combien de temps encore ces commerçants pourront-ils contenir leur prix de vente ? Tous sont dans l'incertitude, suspendus à l'évolution des coûts des matières premières. TF1 | Reportage V. Dépret, F. Miara, B. Poizeui