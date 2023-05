Ces communes qui ont décidé d'accueillir des réfugiés

Dans cette ancienne gendarmerie, en image, une cinquantaine d’étrangers viennent de s’installer. Des réfugiés Afghan, Guinéen ou Turque, qui cohabitent désormais avec les 4 500 habitants de Saint-Léonard-de-Noblat (Haute-Vienne). Une petite commune partagée entre hospitalité et interrogation. Des habitants se demandent : pourquoi ici, pourquoi les accueillir ? Ces inquiétudes sont-elles justifiées ? Pour répondre à ces questions, direction Uzerche (Corrèze), à 60 kilomètres. Un village, qui accueille 30 demandeurs d’asile depuis sept ans. C’est la commune idéale, pour faire le bilan des avantages et inconvénients de recevoir des réfugiés à la campagne, plutôt qu’en ville. Dans le centre du village, nous retrouvons Salim Wardak, un jeune Afghan de 25 ans, demandeur d’asile à Uzerche. Salim Wardak est arrivé à Uzerche en 2022. Sans-papiers, il ne peut pas travailler et il se sent isolé. S’il obtient l’asile politique, il quittera le petit village pour Brive ou Limoge. “Je ne voudrais pas rester à Uzerche, je voudrais aller en grande ville parce que Uzerche n’a pas de travail, …”, dit-il. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage N. Gandillot, D. Bordier, E. Sabre