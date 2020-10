Ces éleveurs font les choix de la vente directe

Les Français mangent moins de viande. Pour y faire face, les producteurs doivent monter en gamme et se rapprocher également de leurs clients. C'est notamment le cas dans la Nièvre. Des agriculteurs, qui vendaient leurs vaches à des centrales d'achat depuis six générations, ont découvert une alternative pour mieux vendre et être mieux rémunérés. Comme François Perrigueur, éleveur Gaec du Grand Montigny, ils passent par "une entreprise qui fait la découpe et la commercialisation". Et ils y gagnent plus que dans "circuit traditionnel". Dans les Yvelines, un éleveur a aussi fait tout pour attirer une clientèle en quête de qualité. Il a déboursé près de 50 000 euros pour installer une boucherie dans sa ferme. Cela a permis de découper toutes leurs bêtes sur place. En seulement un an, cet investissement est déjà rentabilisé grâce aux nouveaux clients qui arrivent chaque semaine. Ainsi, l'agriculteur a pu doubler son chiffre d'affaires.