Ces entreprises qui rachètent leurs propres produits

Margot a décidé de revendre son vélo à une grande enseigne sur Lille. Après quelques vérifications, le vendeur lui fait une offre. Avant de se rendre en boutique, la jeune femme a fait une estimation sur le site internet du magasin. Après quelques échanges, vendeuse et acheteur, trouvent un terrain d'entente. Margot a vendu son vélo en moins de dix minutes. Dans ce magasin de sport "Décathlon", 180 mètres carrés de rayons de produits recyclés. Une fois les vélos remis en état, ils sont exposés et les clients y trouvent leur compte. Et l’enseigne aussi, son activité est en pleine expansion, 425 000 produits vendus en 2023. Une hausse de 80% par rapport à l'année précédente. Pour répondre à la demande, le magasin a dû embaucher. Même les enseignes haut de gamme s'y mettent, comme cette maison d'orfèvrerie. Depuis quelques mois, elle a lancé un rayon vintage. Les produits s'y vendent en moyenne 20% moins chers. Pauline Humbert, a décidé de se séparer de ses objets de famille, et elle le fait sans quitter son salon, en commençant par les évaluer elle-même. TF1 | Reportage T. Misrachi, J. Clouzeau