Ces entreprises qui se reconvertissent dans la fabrication de masques pour venir en aide aux soignants

Dans l'Hexagone, des entreprises se sont mises à transformer une partie de leurs moyens de production afin de fabriquer des masques de protection. Leur objectif est d'aider les soignants et les personnes mobilisées dans la lutte contre la propagation du coronavirus. C'est le cas de l'atelier Tuffery à Florac en Lozère et la société ErgoSanté d'Anduze dans le Gard. Nos reporters s'y sont rendus. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 19/03/2020 présenté par Gilles Bouleau sur TF1.