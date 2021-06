Ces Français ont eu la surprise de recevoir des chèques de relance américains

Il y a quelques jours, en ouvrant son courrier, une étudiante a eu la surprise. D'abord, elle découvre une lettre de la Maison Blanche, ensuite un virement sur son compte bancaire. "On m'a mis 1 400 dollars sur mon compte en banque directement", raconte Caroline. Et ce n'est pas le premier versement. Elle a déjà reçu deux chèques de l'administration Trump, puis un nouveau virement de l'administration Biden pour le plan de relance de l'économie américaine. En tout, la jeune femme a encaissé 3 200 euros, comme si elle avait gagné à la loterie américaine, simplement parce qu'elle a fait un stage de six aux États-Unis. "Ça correspond complètement à la mentalité américaine. Là-bas, tout le monde consomme largement plus qu'en France. Et le but de ça, c'est d'injecter vraiment de l'argent dans l'économie", s'exprime-t-elle. Cet argent inespéré n'a pas attendu. Caroline l'a dépensé en France pour s'offrir un sac à main dernier cri. Ce cadeau du fisc américain a tout l'air d'une bonne nouvelle, mais d'autres bénéficiaires sont beaucoup plus méfiants et préfèrent ne pas dépenser cet argent. C'est le cas d'Anne-Laure qui a aussi touché ces chèques, car elle a travaillé huit ans aux États-Unis. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article.