Ces Français qui cherchent un médecin désespérément

Nathalie Delacotte vient d'apprendre qu'un nouveau généraliste s'est installé dans le secteur. Mais quand elle tente à nouveau d'entrer en contact avec lui, elle tombe sur le répondeur. Auparavant, 18 médecins débordés ont refusé d'être son médecin traitant. Le sien a pris sa retraite il y a sept ans. "Depuis, je joue la débrouille", confie-t-elle. Nathalie habite à Lombron. Dans ce désert médical, ces patients sont par ailleurs pénalisés lorsqu'ils trouvent un généraliste acceptant de les recevoir sans être leur médecin traitant. La prise en charge par la sécurité sociale passe alors de 70 à 30%, à moins de se signaler auprès de l'assurance maladie. "Ils m'ont demandé de justifier ma position. Je leur ai envoyé la liste en leur expliquant le motif de refus, qui était le même tout temps : "On est blindé, on est blindé...". J'ai envoyé ça à la caisse, qui a reconnu que je cherchais un médecin traitant", explique-t-elle. Dans l'Essonne, les habitants de Vert-le-Grand recherchent aussi désespérément un médecin. Le dernier a pris sa retraite il y a deux ans. C'est un village de personnes âgées. Et il y a des personnes âgées qui sont immobilisées chez elles, qui n'arrivent pas à avoir les soins à domicile", nous fait savoir Oana Joimir, kinésithérapeute et habitante de Vert-le-Grand. TF1 | Reportage C. Bayle, J.F. Drouillet, E. Dubois