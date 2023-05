Ces Français qui vivent avec le SMIC

Kathy et son mari touchent chacun le SMIC, elle, est employée dans la grande distribution. Depuis ce premier mai, son salaire est augmenté de 30 euros, trop peu pour elle. “30 euros, ça nous fait un jour de repas” affirma-t-elle. Pour le loyer et l'énergie, le couple paye 700 euros, les 580 euros d'aide qu’ils touchent chaque mois ne suffisent pas. Kathy réfléchit même à changer de carrière. Le SMIC avait déjà été augmenté en janvier, à partir de maintenant, elle va gagner 360 euros en plus sur une année. La hausse du SMIC s’élève à 6 % sur un an, c’est un peu plus que l’inflation. Ces salariés étudiants sont plutôt contents. La situation est différente pour Anthony Inghels, le conducteur de bus vit dans un logement social à Carvin, ville moyenne du Bassin minier. Son loyer est de 386 euros. Entre son SMIC et les allocations familiales, il touche 1 600 euros pour quatre personnes. Pour lui aussi, la revalorisation du salaire est insuffisante. Il n’a pas touché le chèque inflation ni d'aide pour le carburant, car l’État s’est basé sur ses revenus de l’année précédente, plus élevée, d’autant que ses dépenses s'accumulent. Il espère rapidement évoluer dans son métier pour toucher un salaire supérieur. TF1 | Reportage V. Lamhaut, A. Lebranchu, C. Yzerman