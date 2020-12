Ces Français qui vont quand même skier en Suisse

Deux cents kilomètres de pistes toutes ouvertes, Verbier est un peu en ce moment l'eldorado. Des Français ont pris la route à 5h30 ce matin pour y skier. Sur le chemin, un petit contrôle de police, côté Suisse. "Ils nous ont croisés ce matin dans la montagne, après la frontière. Un petit contrôle d'identité, c'est tout quoi. Ils ne nous ont pas demandé d'attestation ou quoi que ce soit", a expliqué l'un d'eux. Ces vacanciers vont donc faire des allers-retours pendant une semaine, skier en Suisse, chaler en France, en espérant éviter les contrôles aléatoires prévus côté français avec isolement d'une semaine à la clé. Doit-on garder les stations de ski ouvertes en Suisse ? La question fait plus que jamais débat. Plusieurs patrons d'hôpitaux sur place ont demandé publiquement à ce qu'elles ferment pour éviter que la propagation du virus ne s'accélère encore. Les chiffres en Suisse ne sont pas bons et les urgences sont débordées. Les remontées mécaniques sont donc en sursis malgré des règles strictes : 1,5 mètre de distance de sécurité et port du masque obligatoire. Des stations fermées dans l'Hexagone, ouvertes en Suisse, certains n'hésitent pas à parler d'une profonde injustice. Face à cette attaque, Simon Wiget, directeur de l'office du Tourisme de Verbier a répondu : "On ne profite pas du tout de cette situation, parce qu'on préférerait être dans une dynamique où tout le monde parle ski (...) C'est négatif pour tout le monde".