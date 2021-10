Ces gendarmes qui veillent sur les trésors du Rhône

Pour les hommes d'une brigade spéciale de la gendarmerie, c'est une première. D'ordinaire, ils étudient des scènes de crimes sous-marines. Mais aujourd'hui que le Rhône, c'est un plongeon dans l'histoire qui les attend. Ils vont inspecter un nouveau site, une épave antique qu'il faut à tout prix protéger à la demande des archéologues de plus en plus inquiets. "Des zones très riches comme ça, ça peut attirer une certaine convoitise. C'est valable ici sur le Rhône, c'est valable sur les lacs alpins, etc", déclare Yves Billaud, archéologue du Département des recherches archéologiques subaquatiques et sous-marines (DRASSM). Même sur ces sites difficiles d'accès, dont la profondeur comprise entre 16 et 20 mètres, avec du courant et très peu de visibilité, les pillages archéologiques sont de plus en plus fréquents. Pour le lieutenant Sébastien Puccini, il n'y a pas l'ombre d'un doute : "Ceux qui viennent piller ces choses-là sont vraiment des personnes qui ont la connaissance du milieu, parce qu'un plongeur lambda ne va pas s'arrêter sur des morceaux de poteries complètement cassées ou des bouts de bois".