Ces maires qui suppriment les aides aux familles de délinquants

Le maire de Poissy, nous a donné rendez-vous devant un local associatif vandalisé il y a quatre mois. L'incident a été l'un des éléments déclencheurs dans sa décision. Désormais, la municipalité sanctionnera financièrement les parents de délinquant mineur. Mais il est impossible pour la maire de toucher aux aides sociales comme le RSA ou les allocations familiales. La mesure ne concerne que les aides dites facultatives. Des subventions pour des activités culturelles ou sportives ou des bourses d'études. Certains habitants comprennent et d'autres s'inquiètent. Mais l'opposition se pose la question si la mesure aura réellement un effet dissuasif sur les jeunes délinquants. À Rillieux-la-Pape dans la banlieue lyonnaise, la mairie a essayé de mesurer cet impact. Le même dispositif existe depuis deux ans et le nombre d'actes de délinquance a légèrement reculé. Avant d'être sanctionné, les parents des jeunes délinquants sont d'abord reçus. La maire leur propose un contrat de bonne conduite pendant six mois. En cas de refus ou si l'enfant récidive, la sanction est prononcée.