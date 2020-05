Ces médecins généralistes qui ont prescrit de la chloroquine

Au début de l'épidémie, des médecins généralistes avaient prescrit de la chloroquine à de nombreux patients, qui présentaient des symptômes du Covid-19. Depuis le 26 mars, un décret restreint son utilisation. La chloroquine ne peut être délivrée que par les établissements de santé et pour les cas graves. En clair, les médecins de ville ne sont pas autorisés à l'administrer en cas de coronavirus. Respectent-ils cette règle ? Quel risque y a-t-il pour les patients ? Éléments de réponses dans la vidéo ci-dessus. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 26/05/2020 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 26 mai 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.