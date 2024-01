Ces normes qui bloquent la France : l'exemple de l'immobilier

Dans le secteur du bâtiment, les normes sont partout. Il y a 3 500 textes techniques et juridiques au total, et cela commence dès la construction. Sur un chantier, Charlie Bordes, chef d'entreprise, doit respecter une centaine de normes. Les normes s'accumulent et complexifient le travail. Ces contraintes alourdissent aussi le marché de la location. Exemple, avec une norme qui fait grincer des dents certains propriétaires, il y a le DPE, le diagnostic de performance énergétique. À partir de janvier 2025, les logements classés G ne pourront plus être loués, une mesure censée inciter à rénover ces passoires thermiques. Mais les travaux coûtent si cher que certains propriétaires n'ont plus les moyens de les réaliser. Ils préfèrent vendre, plutôt que louer, avec de lourdes conséquences sur le secteur de l'immobilier. Les vendeurs non plus ne sont pas épargnés. Même si un propriétaire a rénové l'intérieur de son appartement, il peut avoir besoin de réaliser un ravalement de façade pour améliorer son diagnostic énergétique, sauf qu'il doit obtenir le feu vert de sa copropriété lors d'une assemblée générale. Les nouvelles normes écologiques ont aussi tendance à peser sur les coûts de construction et peuvent faire grimper le prix de 25 % de certains biens. TF1 | Reportage L. Gelabert, F. Couturon