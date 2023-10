Ces nouveaux radars ne laissent plus rien passer

Jusqu'où peut-on aller pour améliorer la sécurité routière ? Sur les routes des Cornouailles, les policiers testent un nouveau dispositif. Un radar et des caméras prennent en photo l'intérieur de voiture, une intelligence artificielle les analyse. Elle repère l'absence de ceinture de sécurité et l'usage de téléphone en pleine conduite. 24h/24, 7jours/7, elle peut trier des milliers de photos. C'est une efficacité redoutable selon Geoff Collins, directeur d'Acusensus UK, son créateur. Les images suspectes sont ensuite vérifiées par des humains, puis par la police avant toute verbalisation. Mais le procédé intrigue les habitants. Des responsables de la sécurité routière affirment pourtant que ce test a aussi permis de prendre conscience de l'ampleur des infractions. Ceintures oubliées, téléphones... Ces comportements augmentent les risques d'accidents mortels sur la route, mais ils sont difficiles et coûteux à détecter sans ce dispositif. La région a trouvé cet essai concluant qu'elle l'a déjà prolongé en 2024. Des caméras mobiles seront installées sur encore plus de routes. À long terme, le but est de changer les comportements. La région encourage les contrevenants à faire un stage de prévention routière au lieu de payer une amende. TF1 | Reportage E. Stern, C. Dubrul