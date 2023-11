Ces parkings qui valent de l'or

Pour faire tourner ses congélateurs ou ses caisses automatiques, Jean-Paul Oger, patron du centre commercial E. Leclerc, dans l'Allier, se branche sur son parking. Un tiers de ce que le magasin consomme est produit par les panneaux photovoltaïques, 22 000 m² au total. La loi impose désormais ces équipements sur les nouveaux parkings et ceux de plus de 1 500 m². Il suffit de regarder les images satellites, pour s'apercevoir qu'en France, les parkings sont aussi grands que nombreux. "Ce que l'on voit aujourd'hui, c'est que le solaire sur les parkings ou sur les toitures, ont relancé ces solutions d'autoconsommation", s'exprime Myriam Maestroni, présidente-fondatrice de E5T (Think Tank). Quid des parkings urbains, ceux sur plusieurs étages, eux aussi, ont de la valeur et attirent les industriels. En région parisienne, un constructeur a repéré un parking idéalement situé. Les places numérotées sont encore visibles, mais pas pour longtemps. Dans quelques mois, 40 appartements seront livrés. À l'heure où les terrains disponibles manquent, à la ville comme à la campagne, les parkings intéressent. Demain, leur mission principale ne sera peut-être plus d'accueillir nos voitures. TF1 | Reportage M. Poissonnet, A. Gay, G. Frixon