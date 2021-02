Ces personnes qui travaillent en extérieur malgré le froid

Johnny et Thierry arpentent les rues d'Amiens depuis 5h du matin. Lorsque nous les croisons, il fait -5°C. Pas question de se plaindre, alors que la météo les rudoie en ce début d'année. "La semaine dernière, c'était trempé !", raconte l'un d'eux. À quelques centaines de mètres de là, le froid mord les chevilles de Théo, facteur depuis un an et demi. Il fait sa tournée au pas de course avec quelques pauses appréciées. "On a toujours des gens qui nous paient des cafés pour qu'on se réchauffe un peu. Sinon, il faut bien se couvrir, prendre des gants. Le thermomètre ne daigne pas grimper. Pire encore, le vent s'est levé quand nous arrivons dans un chantier de Guyencourt-Saulcourt, dans la Somme. Jusqu'au clocher d'une église, 35 mètres d'ascension. Les maçons ne sont pas venus, mais comme toujours, les couvreurs sont dehors par tous les temps. Le matériel a parfois besoin d'être dégelé, mais les travaux avancent. Avec cette météo, le risque principal n'est pas forcément sur l'échafaudage. "Les précautions au départ du dépôt, c'est attention à la route parce qu'elles sont plus ou moins dégelées. Surtout en campagne, elles sont bien gelées", explique Martial Jouard, chef d'entreprise.