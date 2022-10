Ces retraités qui continuent à travailler

Les courses livrées à domicile, c’est moins fatigant pour Christine. Des courses de plus en plus chères, elle connaît les prix par cœur. Elle touche 1 250 euros de pension. Une fois payés le loyer, l’électricité, la voiture, il lui reste 200 euros pour vivre. Avec l’inflation, ce n’est plus suffisant. Alors à 70 ans, elle a dû se remettre au travail. Elle est commerciale depuis chez elle. C'est un métier qu’elle a déjà exercé. Elle est payée au résultat et voudrait travailler cinq matinées par semaine. Marc aussi a dû reprendre le chemin du travail. À 66 ans, il conduit encore son camion de glace sur les routes de l'Essonne. Saisonnier toute sa carrière ou presque, il ne touche que 500 euros de pension par mois. Il a tenté de s’en contenter, mais c’est impossible. Même s’il reste passionné par son métier, il imaginait sa retraite autrement. Les ventes de glace d’avril à septembre lui font un complément de 1 000 euros par mois. Ce jour-là, sa nièce est venue l’aider. Combien de temps Marc pourra-t-il tenir le rythme ? La retraite paisible, c’est pour quand ? Comme Marc ou Christine, le nombre de retraités qui travaillent est en constante augmentation depuis dix ans. TF1 | Reportage T. Jarrion, M. Derre