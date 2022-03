Ces Russes qui choisissent l'exil en Finlande

Il est devenu une échappatoire, parfois le seul moyen de fuir leur propre pays. À bord de ce train, 300 citoyens russes viennent de parcourir les 400 km qui séparent Saint-Pétersbourg d'Helsinki, souvent le cœur lourd d'avoir dû subitement quitter leur vie passée. Chaque jour, deux trains quittent l'ancien Léningrad, direction la capitale finlandaise. Des hommes et des femmes russes, souvent venus avec leurs enfants parfois très jeunes. Leurs valises sont pleines à craquer comme si l'espoir de retourner vers leur terre natale semblait déjà bien lointain. Les Russes que l'on rencontre n'hésitent pas à le dire à haute voix que les images de la guerre en Ukraine les choquent profondément. Pas question pour eux d'être associés à Vladimir Poutine, un président dont ils se disent souvent effrayés. La nuit est tombée sur Helsinki. Nouveau train, nouveaux voyageurs, et des Finlandais venus leur offrir des tulipes en guise de bienvenue. Une maigre consolation pour cette mère de deux enfants partie rejoindre de la famille en Belgique de peur que le président russe ne ferme ses frontières. Le train qui relie les deux pays est désormais menacé. Vladimir Poutine a en effet fait savoir aux autorités finlandaises qui si elle continuait à sa guerre menée en Ukraine, il n'hésiterait pas à stopper cette liaison ferroviaire purement et simplement. TF1 | Reportage G. Brennier - O. Cresta