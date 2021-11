Ces secteurs où les salaires vont augmenter

Dans cette entreprise de transport routier, la patronne n'a pas lésiné sur les augmentations depuis un an. Une hausse identique pour ses dix chauffeurs, mais encore insuffisante pour convaincre de nouvelles recrues. Il manque cinq conducteurs de poids lourds dans cette entreprise. Mais jusqu'où les employeurs peuvent-ils augmenter les salaires ? Cette directrice de brasserie à Brest a augmenté tous ses employés de 8%. Elle a malgré tout mis quatre longs mois à recruter les serveurs, et un second poste de pizzaiolo est toujours vacant. Malgré cette impasse, pas question pour elle d'augmenter encore le salaire proposé. Devant les éventuels candidats, elle met en avant d'autres arguments. Dans cette agence d'aide à domicile, le salaire des auxiliaires de vie vient d'augmenter d'1 € de l'heure. C'est 120 € de plus par mois pour un temps plein. En attendant, cette responsable essaie de rassurer les volontaires. Ces efforts suffiront-ils à convaincre ? Dans le secteur de l'aide à domicile, 200 000 postes seraient à pourvoir. TF1 | Reportage Y. Hentgen - T. Lagoutte - F. Chadeau.