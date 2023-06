38 millions d'euros pour un village de 800 habitants : quand les petites communes héritent

À Juziers, l'artère principale vient de changer de nom, elle s'appelle désormais Rue Janine Vins. La ville a reçu 2 400 000 euros. Cet argent a déjà permis de changer les grilles et garde-corps de ce terrain de foot, mais aussi de rénover les deux écoles. L'ancienne maison de Janine Vins va être réhabilitée pour que tous les habitants en profitent, comme c'est déjà le cas pour son jardin, transformé en potager. D'autres municipalités en reçoivent beaucoup plus. Voici la championne de France, Rouez, dans la Sarthe. Avec 800 habitants et un héritage de 38 000 000 d'euros touchés en 2008. Problème, il faut payer des droits de succession, plus de 7 000 000 d'euros, la mairie n'a pas l'argent. Après cinq mois de discussions avec le préfet, le ministère des Finances, et même le cabinet du Premier ministre, le prêt est enfin accordé. Mais le maire ne peut pas utiliser l'héritage comme il veut. Le défunt a imposé de construire 50 logements pour les personnes âgées, dans le besoin. Pour l'instant, douze ont déjà été construits. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage L. Delsol, S. Humblot, B. Poizeuil, L. Renault