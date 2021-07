Ces villes où il faudra garder le masque en extérieur cet été

Dans les vieilles rues pavées de Saint-Malo, les policiers municipaux font pour l'instant de la pédagogie. Le port du masque est redevenu obligatoire depuis quelques jours à l'intérieur des fortifications. Un retour en arrière, puisque le dispositif n'était plus obligatoire à l'extérieur depuis le 17 juin. Cette mesure est plutôt bien acceptée même si certains ont du mal, notamment sur les remparts. "On le met quand on est dans les ruelles de Saint-Malo. Là sur les remparts, c'est vrai, j'ai baissé le masque", s'exprime un homme. "Oui, comme j'ai dit, c'est embêtant. Mais par contre, c'est bien pour les règles", déclare un autre. Les mêmes mesures s'appliquent au Touquet, dans le Pas-de-Calais. Les Français peuvent se promener sur la digue ou sur la plage sans le masque. Mais lorsqu'ils rentrent dans la rue Saint-Jean, l'artère principale, ils doivent le remettre. Le maire de la station balnéaire craint la propagation du variant Delta. Alors, il préfère prévenir plutôt que de reconfiner.