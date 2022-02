Ces villes qui font le pari du stationnement gratuit

C'est une commune qui résiste encore et toujours à l'horodateur. Calais compte 50 000 places de stationnement, mais seuls 415 sont payantes. Et là encore, la première demi-heure est gratuite. Des économies non négligeables pour les automobilistes calaisiens. L'objectif de la municipalité est de redynamiser le centre-ville en proposant depuis une quinzaine d'années du stationnement gratuit pour rivaliser avec les grandes zones commerciales en périphérique. Le manque à gagner pour la ville se compte en centaine de milliers d'euros, mais la maire préfère parier sur l'avenir. Le taux de vacances commerciales à Calais, c'est-à-dire les locaux vides pouvant accueillir des commerces a diminué, passant de 27% il y a quatre ans, à 12,5% aujourd'hui. La gratuité du stationnement n'explique pas à elle seule cette embellie. D'autres mesures comme des aides financières de la mairie ont attiré de nouveaux commerçants. TF1 | Reportage S. Chevallereau, J. Lacroix-Namias, J. F. Drouillet