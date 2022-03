Cessez-le-feu en Ukraine : un répit de quelques heures pour les civils

Les habitants de Soumy se sont à leur tour réveillés ce matin avec ce dilemme : rester dans un champ de ruines ou fuir. Jusque tard dans la nuit, les pompiers de cette ville du nord-est de l'Ukraine ont tenté de sauver des civils pris dans les bombardements. Et au matin, cette question : faut-il croire au cessez-le-feu et profiter du corridor humanitaire ? Des tirs entendus ce matin aux alentours ont interrompu le convoi et semé le doute. Un deuxième convoi est en route vers Marioupol, dans le sud-est du pays. Il embarquera les femmes, les enfants et les personnes âgées coincées dans cette ville assiégés depuis plusieurs jours. Les habitants condamnés à rester sans espoir de ravitaillement sont réduits au pillage, comme dans cette épicerie abandonnée. Les Russes ont promis six corridors humanitaires pour évacuer les civils, mais quatre d'entre eux sont dirigés vers la Biélorussie, au nord ou la Russie. La seule option proposée aux habitants de Kharkiv, par exemple, est de fuir à l'est, à Belgorod, en Russie. Ils restent, comme en témoigne cette habitante. À 100km au sud de Kharkiv, un hôpital a été ravagé la nuit dernière. Selon certains experts, la stratégie russe serait de couper les vivres, pousser des milliers d'Ukrainiens sur des routes, en plein hiver, séparer les familles et les empêcher de combattre. T F1 | Reportage J. Devambez, M, Debut