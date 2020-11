"C’est un joyau" : à la découverte de la vertigineuse Corniche basque

La Corniche basque est un espace naturel d'environ 10 km de long, situé entre Saint-Jean-de-Luz et Hendaye. Une falaise sur laquelle viennent s'écraser le vent et la houle du golfe de Gascogne. Le terrain de jeu idéal pour les amateurs de sensations fortes. Sur son paramoteur, perché à 200 mètres d'altitude, Olivier Beristan sillonne l'endroit depuis près de quinze ans. "C'est un joyau cette corniche. Ce n'est pas possible de se lasser d'un paysage comme celui-là", s'est-t-il confié à nos reporters. Au sol, la corniche se parcourt en voiture. Mais il est aussi possible de s'aventurer à pied sur les chemins de randonnée. Sur la partie sud, le conservatoire du littoral a sécurisé les sentiers face à l'afflux de touristes ces dernières années. "On a 250 000 visiteurs sur l'année sur le site. L'ensemble des sentiers sont aménagés avec des clôtures et des ganivelles pour qu'on puisse profiter de l'espace sans être en danger avec la falaise", nous a expliqué Lionel Sevilla, conservateur du domaine d'Abbadia. Pour protéger cet espace naturel, les constructions sont interdites. Sur les lieux, il y a plus de bétailles que d'habitants. Le seul édifice remarquable est un imposant château construit par Viollet-le-Duc au XIXe siècle. Il s'agit de la demeure d'Antoine d'Abbadie, un explorateur scientifique d'origine irlandaise par sa mère et basque par son père.