Cet iceberg géant qui menace une île britannique

La collision est imminente. L'affaire de quelques jours à peine, selon les scientifiques. D'ici, peu, l'immense iceberg, plus grand que le Luxembourg, viendra s'échouer au large de la Géorgie du sud, Une Île sauvage situé entre l'Argentine et l'Antarctique. La fin d'un voyage commençait il y a 3 ans. Lorsqu'en juillet 2017, ce bloc de glace, long de 140 kilomètres, se détachait de la banquise, victime du réchauffement climatique. Depuis, il dérive inlassablement, avec comme principale inquiétude pour les scientifiques, les dégâts qu'il va causer en s'approchant de l'île. Pour le Pr Géraint Tarling, biologiste du Britsih Antarctic survey : "Le problème c'est que l'iceberg a une forme de quille et une profondeur d'environ 200 mètres. Donc dès qu'il va s'approcher des côtes de la Géorgie du Sud. Il va racler les fonds marins et broyer les organismes qui s'y trouvent. Cela va briser tout un écosystème marin". Détruisant ainsi la principale source de nourriture des millions de Manchots et de phoques qui peuplent la Géorgie du Sud, et ce, pour très longtemps. Une fois échoué, l'iceberg pourrait rester bloqué au moins 10 ans.