Cette année, les forces de l’ordre ont payé un lourd tribut

Sa blessure à l'épaule est encore visible, elle a tout juste deux semaines. Le 9 décembre, le major David Chartier intervient pour interpeler un proxénète présumé à Cherisy, une ville de 2 000 habitants plutôt calme d'ordinaire. Mais très vite, l'opération dégénère. "Au moment où on est devant la porte, il tire à travers la porte. Une (balle) sur la poitrine qui est arrêtée par le gilet pare-balles, et la seconde dans l'épaule gauche", a raconté le commandant de peloton de surveillance et intervention de Lucé. En 30 ans de métier, c'est la première fois qu'il se fait tirer dessus et passe si près de la mort. Ces derniers temps, le major comme ses collègues ont constaté une certaine augmentation des agressions envers les gendarmes. "C'est de plus en plus fréquent, la violence gratuite comme on dit. Le moindre cambrioleur, aujourd'hui, il rentre de plein jour et il n'a aucune hésitation à s'en prendre au propriétaire de la maison pour récupérer ses biens (...) Chaque intervention peut se terminer de façon tragique", a expliqué le major. Le drame d'Ambert l'a bouleversé, comme plus de 100 000 autres gendarmes. Et tous le savent. Le risque existe sur chacune de leurs missions, même les plus banales. Aujourd'hui en moyenne, 20 agressions par jour sont recensées contre les gendarmes, soit trois fois plus qu'il y a 20 ans.