Cette entreprise suédoise oblige ses salariés à faire du sport

En Suède, l'activité sportive est devenue obligatoire. Au sein de la société Björn Borg, qui fabrique des vêtements de sport, à Stockholm, les salariés doivent se mettre au sport durant une heure chaque vendredi. De l'assistant en passant par le graphiste, jusqu'au président, tous s'y plient. En effet, si la santé des employés est primordiale, c'est parce que les arrêts maladie sont deux fois plus nombreux dans ce pays à l'hiver interminable, que dans le reste des pays de l'Union Européenne. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 24/04/2018 présenté par Gilles Bouleau sur TF1.