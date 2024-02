Chaises, T-shirts... Pourquoi les marques leur donnent un prénom ?

Dans les rayons du magasin "Maisons du monde", ne cherchez pas à acheter un simple fauteuil. Vous pouvez craquer pour Ginette ou sa voisine Mauricette, à moins que vous ne préfériez Arnold. La plupart des meubles de l'enseigne ont un prénom. Chaque prénom permet de mieux définir le produit. Colette par exemple, pour un commode vignetage. Fille ou garçon, cela a aussi son importance. Une stratégie bien plus efficace qu'un bon vieux descriptif du produit, car ces noms originaux vont aussi trotter dans la tête des clients. Et cette tendance ne se limite pas à l'ameublement. Literie, jouet, chaussure, vêtement, les prénoms sont partout. Vous pouvez par exemple vous habiller de la tête aux pieds avec Will, Elliot, Jerry et Travis. Alors, pourquoi est-ce que tout le monde s'y met ? Un business, à tel point que certaines marques sollicitent des agences spécialisées. Une entrepreneuse, a fait appel à un cabinet de naming. En clair, ils créent des noms de marques. Chacun des habits a un prénom. Ce jour-là, il s'agit d'en trouver pour la nouvelle collection, notamment pour la nouvelle chemise. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage V. Dépret, E. Fourny, D. Blondeau