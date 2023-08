Chaleur : attention aux risques de noyade

C'est au large de la plage de Sauveterre, le lundi 21 août, qu'un baigneur a perdu la vie. L’homme de 56 ans nageait avec une planche. En difficulté pour regagner la terre, il s'est noyé. Les secours n'ont pas pu le réanimer. Pourtant, sur la plage, la baignade est strictement interdite. Et ce mardi 22 août matin, malgré ces interdictions et le drame, certains sont allés dans l'eau. C'est dangereux, car même si l'endroit semble propice à la baignade, les risques sont parfois invisibles et les habitués de cette plage le savent. À plusieurs centaines de mètres de là, la plage des Sables d'Olonne est surveillée. Les sauveteurs scrutent les nageurs et sont particulièrement vigilants au risque d'hydrocution. Depuis le début de la saison, 33 personnes se sont noyées sur le littoral Vendéen, six d'entre elles sont mortes. Le Service départemental d'incendie et de secours de la Vendée appelle plus que jamais à la vigilance. Les autorités restent mobilisées, car les plages de Vendée seront encore très fréquentées dans les prochains jours. TF1 | Reportage N. Hesse, X. Baumel