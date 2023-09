Chaleur : des vendanges précoces mais une récolte de qualité

Avec des chaleurs qui dépassent les 35°C pour ces premiers jours de vendange, les organismes sont mis à rude épreuve. Ces cagettes remplies de raisins pèsent près de 20 kilos. Pour tenir le rythme, les saisonniers modifient leurs horaires de travail et les pauses sont plus fréquentes. Le raisin aussi change ses habitudes. "Le millésime est très précoce. On a dix à quinze jours d'avance à peu près. La chaleur gorge le fruit en sucre et rend les récoltes meilleures. La température élevée va avoir un rôle de concentrateur du raisin. Elle va amener de l'intensité", nous explique Frédéric Faye, directeur général du Château-Figeac. Si les étés chauds permettent d'améliorer la qualité du vin, les récoltes, elles, s'annoncent moins importantes. En plein soleil, une partie des raisins ne sera pas ramassée. Les vagues de chaleur compliquent aussi les vendanges des blancs. Pour récolter au meilleur moment, il faut utiliser des méthodes radicales. Les températures devraient rester élevées dans les prochains jours. Les vendanges, elles, dureront au moins jusqu'à la fin du mois de septembre. TF1 | Reportage Y. Chambon, C. Devaux