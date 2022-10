Chaleur en automne : la nature déboussolée

Avec un été très chaud, les larves de cigales ont attendu ces conditions les plus favorables pour opérer leur mue. Les températures d’octobre sont en moyenne de trois degrés et demi au-dessus des normales de saison. Un réchauffement qui perturbe certaines espèces d'oiseaux. Les martinets par exemple, auraient dû migrer vers l’Afrique en juillet. La ligue de protection des oiseaux constate qu’ils sont toujours là, au risque de mourir de faim à la première vague de froid. Les cycles de floraison aussi sont déréglés. Dans le Limousin, des bourgeons se forment sur les noisetiers. Il n’y a rien d’inhabituel à cette saison, mais ils sont déjà prêts à éclore. Il y a déjà presque des feuilles vertes, qui ne supporteront pas les premiers gels. “Là, actuellement, ses réserves sont en train de s’épuiser parce que l'arbre continue à les exploiter pour pouvoir essayer un petit peu de refaire des feuilles, voire peut-être des fleurs. Et au printemps, il n’aura plus ses réserves”, explique Jean-Jacques Rabache, directeur de l’Association Limousin Nature Environnement. Il n’y aura donc plus de réserve pour produire autant de noisettes que les années précédentes. TF1 | Reportage F. de Juvigny, E. Vinzent, P. Géli