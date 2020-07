Chaleur et masque : comment faites-vous pour ne pas suffoquer ?

En ce premier jour de forte chaleur, le thermomètre a dépassé les 30°C sur une grande partie du territoire. Alors, pour garder un peu de fraîcheur, certains sont allés jusqu'à choisir la couleur de leur masque. C'est à Albi dans le Tarn qu'il a fait le plus chaud avec 39°C. Un premier pic de chaleur. La France devrait connaître cette semaine sa première grosse vague de chaleur puisque le mercure va encore augmenter.