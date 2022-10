Chaleur et sécheresse : la France n'en a pas fini avec les incendies

Les flammes font plusieurs mètres de haut. Depuis dimanche, l’incendie dévore ce massif à l’Est du Cap Corse. Une région escarpée où les pompiers avancent difficilement, où les hélicoptères bombardiers sont indispensables. 125 hectares de végétation sont brûlés. Et il n’y a pas que la Corse qui est surveillée. Dans la moitié Sud de la France, des risques d’incendie sont notés dans une grande partie de l’Aquitaine et le long du pourtour méditerranéenne. Une vigilance extrême est alors enregistrée dans les Bouches-du-Rhône. Dans un massif près de Tarascon, plusieurs hectares ont déjà brûlé cet été. Une partie du parc était interdite au public du 1er juin au 30 septembre, et l’interdiction est prolongée jusqu’au printemps prochain. Actuellement, les sapeurs pompiers demandent plus de moyen pour lutter contre les incendies en automne et en hiver. TF1 | Reportage J. Garri, A. Ricciardi, P. Géli