Chaleur et sécheresse : un épisode inhabituel ?

Les glaces ont déjà dépassé les commandes de gaufres, ce lundi 12 juin 2023 à Lille, jusqu’à 300 cornets commandés dans la journée. “On est au maximum, on a sorti tout ce qu’on avait. C’est mieux qu’un mois d’août, les premières chaleurs sont bien meilleures, parce que les gens ont envie tout de suite, ils ne sont pas encore habitués. ” Affirme Norman Lacquemant, gérant de l’établissement “LACQUEMANT DE LILLE”, Lille (nord). Un peu plus de 31 °C, tous les Lillois n’ont pas encore changé leurs habitudes, comme ne plus courir à l’heure du déjeuner. Chaud et sec, à Lille comme à Strasbourg, il y n’a plus plu depuis la mi-mai, les grandes surfaces ont vite changé leur tête de gondole. Dans la moitié nord, les températures sont en moyenne cinq °C supérieure au normal de saison et l’épisode dure. Les spécialistes pensent aussitôt à la canicule d’il y a 20 ans. Les pompiers s’inquiètent déjà des risques d’incendies. Quarante-cinq ont été formés dans la Meuse pour affronter le feu. Se préparer au feu de forêt et surtout si tôt, pour ces pompiers du grand est, c’est une première. TF1 | Reportage Y. Hovine, C. Gerbelot, M. Fiat