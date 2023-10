Chaleur inhabituelle : les espèces invasives prolifèrent

Quand les premiers rayons du soleil inondent l'étang de Biguglia, l'une des sept réserves naturelles de l'île, Michel Guerrini, pêcheur, prépare ses filets. Ne vous fiez pas à la quiétude des eaux ! Sous la surface sévit un crabe bleu qui détruit tout sur son passage et mange les autres espèces. Ce crabe, qui vient d'Amérique du Nord, n'a aucun prédateur connu à ce jour. L'Office de l'environnement de la Corse s'est emparé du problème. Au total, 22 000 euros ont été investis dans des filets plus résistants. Mais aussi, des puces électroniques, installées sur plusieurs crabes, permettent de surveiller les populations et mieux lutter contre leur invasion. Retour sur terre où une autre espèce invasive envahit les habitants de l'île. La Tapinoma Magnum n'a pas que le nom de barbare, cette fourmi est partout. Myriam Carboni, une habitante de Biguglia, passe deux heures par jour, tous les jours, à essayer de s'en débarrasser. Ici encore, il n'y a aucune solution, mais les chimistes de l'Université de Corse préparent des tests avec différentes plantes du maquis. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article TF1 | Reportage E. Rouillon, A. Ricciardi