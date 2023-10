Chaleur : la sécheresse s'installe même en montagne

De la rivière que nous voyons en image, il ne reste aujourd'hui qu'un petit filet d'eau. Par endroit, il est même possible de le traverser à pied. Son débit est huit fois plus faible que d'habitude à cette saison 2023. Comme celui à Fillinges, de nombreux cours d'eau de Haute-Savoie sont très bas, même en montagne. Cette année, les épisodes pluvieux sont très courts et intenses. Comme conséquence, l'eau s'écoule vite et ne rentre pas dans les nappes phréatiques. À une trentaine de kilomètres, au pied des montagnes, Jean-David Baisamy, arboriculteur, co-gérant chez "Atout Pomme", pensait être épargné par la sécheresse. À cause du manque d'eau, de nombreuses pommes sont tombées et sont désormais invendables. Une grande partie de la Haute-Savoie est placée en alerte sécheresse renforcée. Les habitants ne peuvent plus arroser leur jardin la journée ni remplir leur piscine. Emma, une habitante des lieux, économise l'eau au maximum et utilise sa cuve. Les restrictions durent depuis maintenant trois mois, et aucune pluie n'est attendue, avant la fin de la semaine. TF1 | Reportage M. Chaize, S. Fargeot