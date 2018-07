Chaleur : comment lutter contre l'utilisation des bouches d'incendie ?

Depuis trois ans, les bouches d'incendie sont forcées à coup de clé à molette. Il s'agit des "geysers urbains" qui surgissent pendant l'été dans de nombreux quartiers populaires. Des milliers de litres d'eau sont gaspillés et cette mode a même perturbé le réseau des pompiers en 2017. Cette pratique est également dangereuse. Alors comment les mairies font-elles pour tenter d'en finir ? Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 19/07/2018 présenté par Julien Arnaud sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 19 juillet 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.