Chaleur et pollution : tous à l'abri !

Dans les grandes villes, les rues semblaient désertes. Les habitants se sont cachés. Tous étaient à la recherche d'un petit coin d'ombre pour éviter le coup de soleil, en cette période de canicule. Rappelons-le, les températures ont dépassé les 30 degrés. À défaut de bord de mer, les fontaines et les coins d'eau ont été pris d'assaut un peu partout en Île-de-France. Mais aussi, pour lutter contre cette forte chaleur, d'autres ont opté pour l'option glace. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 26/07/2018 présenté par Julien Arnaud sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 26 juillet 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.