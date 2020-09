Chaleur record à Bourges, du jamais vu en septembre

Aujourd'hui, c'était bien plus que l'été. Une chaleur écrasante s'est installée sur l'Hexagone. Et cela va durer encore plusieurs jours. À Bourges, dans le département du Cher, où il a fait 35,6°C. Comment cette journée a-t-elle été vécue, notamment en ville ? Nos reporters ont posé la question à certains d'entre vous. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 14/09/2020 présenté par Gilles Bouleau sur TF1.