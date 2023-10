Chaleur : un mois de septembre historique

Dix degrés au-dessus des normales saisonnières, des baignades comme en plein été, septembre est un mois record partout dans le pays. "Calais par exemple 33°C, à Lyon 34°C et à Poitiers 37°C, du jamais-vu pour un mois de septembre. Et puis, à Paris, neuf jours consécutifs, entre le deux et le dix septembre où les températures étaient supérieures à 30°C", affirme Évelyne Dhéliat, cheffe du service météo de TF1 et LCI. Ce mois de septembre aura même été plus chaud que certains mois d'août et de juillet. Alors, 2023 sera-t-elle l'année la plus chaude du pays ? Aujourd'hui, on voit des images surprenantes où en plein mois d'octobre, des Canadairs survolent l'Ardèche pour éteindre un incendie. Partout, les températures restent élevées pour la saison. "Cette fin de semaine, les températures vont de nouveau remonter avec plus de 30°C sur la moitié sud. L'été a tendance à s'allonger et l'hiver se rétrécit", explique Matthieu Sorel, climatologue chez Météo France. Des étés de plus en plus longs qui annoncent des années de plus en plus chaudes. Les températures se sont déjà élevées de 1,4°C en un peu plus d'un siècle. TF1 | Reportage N. Pellerin, J. Clouzeau, A. Bourgeois