Chamonix : focus sur la fonte de la Mer de glace

En 1900, la Mer de glace de Chamonix a reculé de 700 mètres en 90 ans. Avec le réchauffement climatique, ce déclin s'est accéléré. En 1990, elle a perdu 800 mètres, en seulement 30 ans. L'impact du réchauffement climatique se distingue d'autant plus quand on regarde l'épaisseur du glacier. À sa base, il a diminué de moitié en seulement 40 ans. Les détails avec notre journaliste Thomas Jarrion. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 12/02/2020 présenté par Gilles Bouleau sur TF1.