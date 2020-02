Chamonix : quelles sont les conséquences de la fonte de la Mer de Glace ?

D'importants travaux seront indispensables pour continuer à exploiter la centrale des Bois. Le rétrécissement de la Mer de Glace modifie profondément la faune et la flore environnante. Selon certains chercheurs, le recul glaciaire pourrait provoquer le retour de certaines plantes et animaux en haute montagne. D'autres espèces pourraient également pâtir de ces changements climatiques. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 12/02/2020 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 12 février 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.