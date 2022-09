Chamonix : un drame évité de justesse

Dans un grondement sourd et une épaisse fumée, des pans entiers de roches s’effondrent à seulement quelques mètres de plusieurs alpinistes. Aucun blessé n’est à déplorer, mais cet écroulement a eu lieu sur une route populaire et très fréquentée du massif du Mont Blanc, l’arête des Cosmiques. Là, à 3 600 mètres d’altitude, se trouve le “refuge des Cosmiques”. Noé Vérité, son gardien le constate, ces éboulements sont de plus en plus nombreux dans son secteur. Les guides de Chamonix ne s’aventurent même plus sur l’arête des Cosmiques. Ils y ont suspendu toute expédition depuis juillet. Depuis 2015, les écroulements se multiplient. Il y a quelques jours, le “refuge des Cosmiques” a même été détruit par des chutes de pierre. Alors, à quoi sont-elles dues ? En haute altitude, la roche abrite tout un réseau de fissures, comblée par de la glace vieille de plusieurs milliers d’années. Elle joue un rôle de ciment. Mais avec les températures élevées, cette glace se met à fondre et la roche finit par s’effondrer. En dix ans, au cœur des montagnes, la température a augmenté de 1 à 1,5 degrés. Les spécialistes s’attendent à de nouveaux écroulements dans les prochains semaines. TF1 | Reportage D. Sitbon, Y. Matisse, F. Marchand