ENQUÊTE - Vignobles de Champagne : des vendangeurs exploités

Des restes de tentes, de lits cassés et des toilettes sèches inutilisables juste à côté. Des travailleurs sans-papiers ont vécu, entassés, dans ce campement de fortune pendant plus d'une semaine. Sur ce terrain du village de Nesle-le-Repons, dans la Marne, ils sont une cinquantaine à avoir été logés dans ces bâtiments insalubres pour travailler dans les vignes. Sur une vidéo qu'un des travailleurs nous a fournie, on voit l'un d'eux à bout. Le maire de ce petit village a été alerté de la situation la semaine dernière, par des riverains. Ces hommes ont été embauchés par une entreprise de prestataires. La semaine dernière, un arrêté préfectoral a ordonné la fermeture de cet hébergement. Le parquet de Châlons-en-Champagne va chercher à déterminer les conditions exactes d'hébergement et de travail. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage J. Quancard, P. Lormant, C. Blanquart