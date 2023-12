Championnes de handball : une joie contagieuse

De retour sur terre, mais la tête encore dans les nuages. "C'est incroyable, on ne réalise pas trop ce qui se passe", confie émue la demi-centre Léna Grandveau. Dès la descente de l'avion, quelques supporters les accueillent pour partager ce troisième titre mondial. Dimanche soir, au Danemark, les Bleues ont dansé sur le toit du monde, sur la plus haute marche du podium qu'elle ne voulait plus quitter. "Je savais qu'on était capable de le faire, mais de le vivre vraiment, c'est tellement beau", lance la capitaine Estelle Nze Minko. "On mérite d'être là, on mérite d'avoir cette médaille", poursuit la gardienne, Laura Glauser. Les Bleues ont réussi un immense exploit. Pour y arriver, elle surclasse en finale une des meilleurs équipes du monde, la Norvège. Les familles, les proches, certains avaient pu faire le déplacement pour les soutenir. "On a rendu fières nos familles et tout ce qui nous ont suivis, merci à eux, merci à tous en tout cas", lance à notre micro l'arrière Tamara Horacek. Les Bleues ont encore de beaux rêves à accomplir. Le prochain : défendre dans quelques mois leur titre de championne olympique avec l'espoir de revoir couler ces larmes de joie. TF1 | Reportage C. Abel, J.P ferret, V. Pierron