Football : qu'ont fait nos champions du monde français de leurs primes de victoire ?

Après la coupe du monde de football, les tenants du titre ont choisi de reverser leur prime de victoire, 400 000 euros par joueur. Kylian Mbappé en a fait bénéficier l'association "Premiers de Cordée". Et cette année, les Bleus ont lancé Avenir Bleu. Il s'agit d'une cagnotte solidaire alimentée par leur prime et destinée à financer des associations caritatives. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 15/11/2018 présenté par Gilles Bouleau sur TF1.