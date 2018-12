Champs-Élysées : fête sous très haute surveillance

Près de 12 000 policiers et gendarmes sont mobilisés dans la capitale ce lundi 31 décembre 2018. De nombreux points de contrôle ont été mis en place. La fouille et la palpation sont obligatoires pour accéder aux Champs-Élysées. Plusieurs centaines de milliers de personnes, dont des "gilets jaunes", y sont attendues. Ce sont ces manifestants que les commerçants redoutent. La majorité d'entre eux sera donc fermée. Les restaurateurs, eux, misent d'abord sur la fête. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 31/12/2018 présenté par Julien Arnaud sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 31 décembre 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.