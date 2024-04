Champs-Élysées : le luxe remplace les enseignes populaires

Elle a beau être située sur l'une des avenues les plus célèbres du monde, là où se promènent, chaque année, 100 millions de visiteurs, cela n'a pas suffi. La Fnac des Champs-Élysées ne trouve plus sa clientèle. Lourdement déficitaire, le magasin tirera le rideau d'ici à décembre 2024, après 25 ans d'activité. "Si la Fnac ferme, je ne sais plus ce qui reste", certainement pas le Virgin Megastore, ni les boutiques H&M et Promod. En 30 ans, ce sont même neuf cinéma qui ont mis la clé sous la porte, dont le Gaumont Marignan en novembre 2023. L'UGC Normandie, en place depuis les années 30 et qui a vu défiler sous son plafond étoilé Bourvil, Yves Montand ou Simone Signoret, est, lui aussi, sur la sellette, des enseignes populaires, culturelles remplacées, pour la plupart, par des boutiques un peu plus haut de gamme. Disney Store a cédé la place à Levi's, le cinéma Gaumont à Lacoste, Zara Home à Calvin Klein, par exemple. La raison de ces fermetures, notamment, c'est le montant des loyers devenu exorbitant. En 20 ans, il a doublé pour s'établir aujourd'hui à 20 000 euros du mètre carré par an. Pour vous donner une idée, cela représente, pour les plus grands magasins, un budget allant jusqu'à dix millions d'euros à l'année. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article TF1 | Reportage T. Leproux, P. Véron