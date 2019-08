Changement climatique : des agriculteurs du Vaucluse adaptent leurs cultures

Le phénomène de sécheresse est amené à se répéter dans notre pays. Pour faire face à la situation, certains agriculteurs ont commencé à adapter leurs cultures. C'est le cas d'Alexandre Chaudière, qui a semé des plantes entre les rangs de ses vignes afin de protéger le sol et de mieux capter l'eau de pluie. Des méthodes innovantes sont également testées. Reportage dans le Vaucluse. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 31/07/2019 présenté par Julien Arnaud sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 31 juillet 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.