Changement de fournisseur d'énergie : EDF tente de résister à la concurrence

Dans une relative indifférence en 2007, le marché de l'énergie s'ouvrait à la concurrence et EDF perdait sa position de monopole. Les opérateurs alternatifs d'électricité ont donc accéléré leurs gains de part de marché dans l'Hexagone. En 2007, la concurrence commence à produire ses effets, puisque l'opérateur historique perd en moyenne cent mille clients par mois.